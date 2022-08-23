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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.22 22:30

Экипаж эсминца «Адмирал Ушаков» выполнил стрельбу по морской мишени крылатой ракетой «Москит»

В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал нанесение ракетного удара по надводному кораблю условного противника.

Экипаж эсминца выполнил стрельбу по морской мишени крылатой ракетой «Москит». Боевое упражнение было проведено в районе Баренцева моря, заблаговременно закрытом для гражданского мореплавания.

Дистанция от точки пуска до мишени составила до 100 километров. По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» во взаимодействии с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» отработал практические зенитные ракетные и артиллерийские по ракетам мишеням в рамках учения по противовоздушной обороне отряда кораблей в море.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435078@egNews

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