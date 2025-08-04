Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» отметил 5 лет со дня подъёма Военно-морского флага

Вчера на фрегате Северного флота «Адмирал флота Касатонов» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию подъёма Военно-морского флага. Вместе с Военно-морским флагом и гюйсом были подняты стеньговые флаги и флаги расцвечивания, по-праздничному варианту.

Торжественную церемонию возглавил начальник территориального центра управления штаба Северного флота контр-адмирал Сергей Артамонов. В церемонии также приняли участие командование и военнослужащие дивизии ракетных кораблей, экипаж фрегата, ветераны Военно-морского флота, глава муниципального образования город Петергоф Александр Шифман, помощник командира соединения ракетных кораблей по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Козачук и другие приглашенные гости.

Контр-адмирал Сергей Артамонов от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова поздравил экипаж со знаменательным событием, отметив, что личный состав с честью и достоинством служит Отечеству и вносит значительный вклад в укрепление боевой готовности Северного флота.

В ходе торжества был зачитан приказ о поощрении личного состава корабля, а также состоялось награждение отличившихся военнослужащих.

В этот же день на борту корабля было заключено соглашение о сотрудничестве экипажа фрегата «Адмирал флота Касатонов» и муниципального образования город Петергоф.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал флота Касатонов» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2020 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и одного из самых продолжительных дальних походов, который длился более 420 суток.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фото: https://mil.ru/news/8d6f6afd-fca3-4251-af40-15e460cda6de