Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» отработал задачи спасательной подготовки в Баренцевом море

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполнил ряд задач спасательной подготовки в Баренцевом море. В ходе данного выхода в море экипаж фрегата отработал взаимодействие с экипажем буксира МБ «Секстан», а также с корабельными вертолетами смешанного авиационного корпуса Северного флота. В том числе были отработаны задачи спасательной подготовки, а также посадки и взлеты корабельных вертолетов с палубы корабля на ходу.

Военные моряки провели учение по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход, а также отработали борьбу за живучесть на ходу корабля в море.

Ранее фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море, а также провел ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

В Баренцевом море экипаж фрегат в течение нескольких дней отрабатывает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствует морскую выучку.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал флота Касатонов» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2020 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и одного из самых продолжительных дальних походов, который длился более 420 суток.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499875@egNews