Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

7 февраля фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчет артиллерийской установки А-192 успешно поразил морские мишенные позиции.

Также были проведены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям.

В Баренцевом море экипаж фрегат в течение нескольких дней отрабатывает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствует морскую выучку.

6 февраля экипаж фрегата завершил выполнение комплекса артиллерийских стрельб по береговым целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал флота Касатонов» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2020 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и одного из самых продолжительных дальних походов, который длился более 420 суток.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499454@egNews