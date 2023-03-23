Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск, совершив морской поход протяжённостью в три кругосветных плавания

Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — состоялась встреча фрегата «Адмирал флота Касатонов», который завершил выполнение задач дальнего похода, ставшего одним из самых продолжительных в современной истории ВМФ России и превысившим 420 суток.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач на борту фрегата принимал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что данный поход совпал с одним из самых сложных периодов военно-политической обстановки, когда Россия решает задачи специальной военной операции.

«Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи — обеспечение военно-морского присутствия в назначенных районах, выполнение задач в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решение задач стратегического сдерживания», — подчеркнул адмирал Александр Моисеев.

Командующий Северным флотом также поздравил экипаж среднего морского танкера «Академик Пашин», завершившего выполнение задач дальнего восьмимесячного похода накануне 22 марта. Адмирал Александр Моисеев поблагодарил моряков за важный и значимый вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства и добросовестный труд.

По традиции командиру фрегата «Адмирал флота Касатонов» и капитану среднего морского танкера «Академик Пашин» командующий флотом вручил жареных поросят, а отличившимся морякам — награды и грамоты.

На причале фрегат «Адмирал флота Касатонов» встречали оркестр, сослуживцы, родные и близкие моряков.

За время похода, который начался 23 января 2022 года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл более 66,5 тысячи морских миль, что по протяжённости соответствует трём кругосветным плаваниям. С февраля 2022 года по начало марта 2023 года фрегат действовал в Средиземном море. Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Помимо непосредственного решения задач дальнего похода, североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработав десятки корабельных учений различной направленности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования фрегат выполнил в составе отряда, в который также вошел средний морской танкер «Академик Пашин». Танкер вышел из города Мурманск 6 августа 2022 года и находился в походе около 230 суток. За этот период судно прошло около 19 тысяч морских миль. Моряками было выполнено 118 заправок кораблей и судов, выдано более 18,5 тысячи тонн материальных средств в Средиземном море и в Атлантике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12459995@egNews