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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.24 22:40

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчёт артиллерийской установки А-192 успешно поразил морские мишенные позиции.

Также были выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям, которые были поставлены самолётом Су-24 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Боевые расчёты ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра в ходе данного выхода в море отработали нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности. Одним из главных элементов подготовки экипажа фрегата стала тренировка по нанесению ракетного удара высокоточным ракетным оружием большой дальности по корабельной группировке условного противника, которая проводилась способом компьютерного моделирования.

Ранее экипаж фрегата успешно выполнил артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям различных типов.

В Баренцевом море экипаж фрегат в течение нескольких дней отрабатывает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствует морскую выучку.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи кругосветного плавания, а также дальнего похода по акватории Западной и Южной Атлантики, Индийского океана и Средиземного моря.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503331@egNews

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