Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море

Расчёт командного пункта противовоздушной обороны, выполнил нормативы по маневрированию корабля. Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и приём целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях.

Учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет, проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.

Расчёт командного пункта противовоздушной обороны, выполнил нормативы по маневрированию корабля. Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и приём целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля.

В период проведения учения волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, поход отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

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