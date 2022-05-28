Мурманская область. Арктика (16+)28.05.22 14:30
Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море
Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море.
Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.
По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12423401@egNews
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