Экипаж фрегата «Адмирал Головко» Северного флота отработал посадки вертолётов на борт

Сегодня экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Личный состав фрегата отработал взаимодействие с экипажами противолодочных и спасательных вертолётов Ка-27. Выполнены взлёты и посадки корабельных вертолётов на ходу корабля, а также облёты фрегата с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего было выполнено более 20 посадок и взлётов с палубы корабля.

В проведении полётов был задействован личный состав авиагруппы, а также экипаж корабля, обеспечивающий полёты.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12533485@egNews