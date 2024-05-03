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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.24 15:00

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» выполнил ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил ряд элементов курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Моряки провёли ряд общекорабельных учений. Были выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям, в том числе защите фрегата от беспилотных летательных аппаратов условного противника. Артиллеристы выполнили стрельбу из 130-мм универсальной установкой А-192 по морской мишенной позиции, роль которой выполнил буксируемый щит, а также поразили ряд береговых целей.

В Баренцевом море экипаж фрегата в течение нескольких дней отрабатывал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствовал морскую выучку.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках выполнения поставленных задач экипажу фрегата в ближайшее время предстоит во взаимодействии с противолодочной авиацией провести учение по противолодочной обороне. Роль условного противника будут выполнять несколько атомных подводных лодок Северного флота.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511388@egNews

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