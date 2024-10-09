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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 13:00

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» выполнил зенитно-ракетные стрельбы в Баренцевом море

Запуск ракеты-мишени с побережья Кольского полуострова произвел расчет берегового ракетного комплекса «Бал» из состава ракетного соединения Северного флота с полуострова Рыбачий Мурманской области.

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» провёл тренировку по применению зенитного ракетного комплекса «Полимент–Редут» при отражении атак средств воздушного нападения противника в акватории Баренцева моря. В рамках учения корабельный боевой расчёт выполнил учебно-боевые стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты самолётного типа, а также крылатые ракеты, идущие курсом на корабль.

Запуск ракеты-мишени с побережья Кольского полуострова произвел расчет берегового ракетного комплекса «Бал» из состава ракетного соединения Северного флота с полуострова Рыбачий Мурманской области.

«Экипаж работает как единое целое, можно сказать одна дружная семья. Во время каждого выхода в море проходит боевое слаживание, личный состав постоянно совершенствует морскую выучку и повышает свои профессиональные навыки», - отметил командир корабля капитан 2 ранга Андрей Славин.

Районы проведения стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота фрегата «Адмирал Головко» был принят в 2023 году. В этом году в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой «Калибр» из высокоширотных районов Арктики.

 

 

 

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12532201@egNews

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