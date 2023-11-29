Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отрабатывает взаимодействие с вертолётами в Баренцевом море

Вчера команда фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отрабатывал взаимодействие с экипажами вертолётов Ка-27 в Баренцевом море.

Тренировочные полёты проходили как в дневное, так и в ночное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполняли посадки на палубу фрегата на ходу. Было выполнено более 30 посадок и взлётов с палубы корабля.

Экипажи вертолётов показывают высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также вертолётчики проводят облеты фрегата с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12488165@egNews