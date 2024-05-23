Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провёл в Атлантическом океане учение по противовоздушной обороне

В учебно-тренировочный комплекс были заведены три цели, которые подлетали с разных направлений и различных высот. По ним условно отработали зенитным ракетным комплексом «Полимент – Редут», универсальной корабельной артиллерийской установкой А192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков», решающий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана, провёл учение по защите отряда кораблей Северного флота от средств воздушного нападения условного противника. Корабельное учение по отражению налёта авиации и противокорабельных ракет условного противника было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.

В учебно-тренировочный комплекс были заведены три цели, которые подлетали с разных направлений и различных высот. По ним условно отработали зенитным ракетным комплексом «Полимент – Редут», универсальной корабельной артиллерийской установкой А192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

Расчёт командного пункта противовоздушной обороны выполнил ряд контрольных нормативов, личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения осуществили выдачу и приём целеуказания, а также отработал алгоритм применения оружия самообороны корабля.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вышел в очередной дальний поход 17 мая. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. В состав отряда кораблей Северного флота также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Данный корабль, вооружённый высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513942@egNews