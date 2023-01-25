Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провёл в Атлантике учение по применению гиперзвукового ракетного оружия

В соответствии с учебной обстановкой фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.

Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провёл учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования.

В соответствии с учебной обстановкой фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.

В ходе выполнения учебной задачи боевые экипаж фрегата продемонстрировал высокую слаженность действий.

Поход отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

В феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Как пишет департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

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