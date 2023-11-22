Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота отработал посадки вертолётов на борт в Кольском заливе

Сегодня экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе.

Тренировочные полёты прошли в дневное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 24 посадок и взлётов с палубы корабля.

В ходе отработки посадок и взлётов с борта фрегата экипажи вертолётов показали высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля.

Также вертолётчики провели облеты корабли с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487036@egNews