Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота в Средиземном море провёл тренировку по противовоздушной обороне

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провёл тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника.

Тренировка проводилась по варианту отражения средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет. Тактическая обстановка была сымитирована с помощью компьютерного моделирования.

В тренировке были задействованы расчёты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. Была проведена проверка быстроты, правильности и слаженности действий боевых расчётов зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», артиллерийской установки А-192 и боевого информационного центра. Оценивалось качество и скорость выдачи целеуказаний, взятие условных целей на сопровождение и их уничтожение различными видами оружия на средних и ближних дистанциях.

Экипаж вертолёта Ка-27, базирующийся на борту фрегата, имитировал средство воздушного нападения на дальней дистанции. Все упражнения были выполнены успешно. Экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» начался 4 января с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в Южно-Африканскую Республику, Исламскую Республику Иран и Королевство Саудовская Аравия.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473288@egNews