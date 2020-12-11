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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 17:20

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно провёл пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», - сообщили журналистам в пятницу в Минобороны.

Как уточнили в Минобороны, ракета «Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. «Скорость полёта ракеты составила более 8 М», - добавили в ведомстве.

Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Силы Беломорской военно-морской базы Северного флота обеспечили закрытие района проведения стрельб.

Напомним, впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» была выполнена в начале октября. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость «Циркона» составила 8 скоростей звука, высота полёта достигла 28 км. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 М.

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