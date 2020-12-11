Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно провёл пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», - сообщили журналистам в пятницу в Минобороны.

Как уточнили в Минобороны, ракета «Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км . «Скорость полёта ракеты составила более 8 М», - добавили в ведомстве.

Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Силы Беломорской военно-морской базы Северного флота обеспечили закрытие района проведения стрельб.