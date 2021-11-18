Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно выполнил пуск ракеты «Циркон»

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил её прямым попаданием, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», - сообщает РИАН, ссылаясь на военное ведомство, в котором уточнили, что «полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием».

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, уточнили в МО РФ.