Мурманская область. Арктика (16+)29.10.21 12:45
Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» выполнил зенитные ракетные стрельбы в Баренцевом море
Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».
Выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В соответствии с требованиями безопасности район проведения стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.
Закрытие опасной акватории и постановку воздушных целей – ракет-мишеней обеспечили корабли бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.
Как сообщает пресс-служба СФ, после отработки стрельбы фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вернулся в основной пункт базирования – Североморск.
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макс
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Евгений
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