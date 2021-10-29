Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» выполнил зенитные ракетные стрельбы в Баренцевом море

Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В соответствии с требованиями безопасности район проведения стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Закрытие опасной акватории и постановку воздушных целей – ракет-мишеней обеспечили корабли бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба СФ, после отработки стрельбы фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вернулся в основной пункт базирования – Североморск.