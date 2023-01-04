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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.23 14:55

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» вышел в дальный морской поход

Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Президент России Владимир Путин дал команду экипажу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащён системами «Циркон», приступить к выполнению боевых задач.

«Приступить к выполнению задач!», - скомандовал глава государства в среду в завершение церемонии выхода «Адмирала Горшкова» на боевую службу. «Семь футов под килем, всего хорошего!», - пожелал он.

Владимир Путин также подчеркнул, что «это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым результатом». «Очень рад! Поздравляю вас», - сказал Президент РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства  о готовности корабля к выполнению поставленных задач. Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки.

Игорь Крохмаль,  командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга,  доложил: «Корабль прошёл полный цикл подготовки к походу. На корабль загружен боекомплект ракет комплексов «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы».

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Пополнил состав Военно-морского флота России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.

Напомним, 21 декабря 2022 года на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин обещал, что в начале января фрегат выйдет на боевую службу с новейшими, не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что фрегат готовится к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70325/photos/70039

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.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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