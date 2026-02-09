Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Баренцева моря

Как сообщает пресс-служба Северного флота, моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» по надводной цели, а также отразили налет авиации условного противника и уничтожили малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил артиллерийскую стрельбу в морском полигоне боевой подготовки в Баренцевом море.

Учебно-боевые упражнения были проведены в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море.

В ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192М по береговым мишеням, находящимся на удалении 12 километров от корабля.

Подготовка экипажа фрегата проводилась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Район стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» является многофункциональным боевым кораблем, способным эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1 тысячи километров.

