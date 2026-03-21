Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» провёл торпедную стрельбу в Баренцевом море

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» выполнил торпедную стрельбу в акватории Баренцева моря в ходе плановых мероприятий боевой подготовки. При выполнении противолодочной задачи проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчета. Были отработаны нормативы по приготовлению и применению противолодочного оружия по цели.

Расчёты главного командного пункта и боевых постов осуществили обнаружение, поддержание контакта с подводной целью и классификацию подводной лодки.

Личный состав минно-торпедной боевой части получил целеуказания от гидроакустического комплекса радиотехнической боевой части. Учитывая пеленг и дистанцию до цели, экипаж корабля лег на боевой курс, после чего выполнил стрельбу торпедой без боевой части по подводной лодке условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в качестве подводного противника для фрегата выступила одна из подводных лодок Северного флота.

После успешного выполнения торпедной стрельбы практическая торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу.

Район стрельбы был закрыт для судоходства, соблюдены все меры безопасности.

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с высокоточным ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

