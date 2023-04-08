Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» в Красном море провёл учение по спасанию на море

Экипажи отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» провели в акватории Красного моря учение по спасанию людей на море.

По легенде учения российские корабли получили сигнал от аварийного судна, которое попросило об экстренной помощи.

С борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» для мониторинга ситуации и обнаружения людей в воздух поднялся поисково-спасательный вертолёт Ка-27. Позднее для спасения людей, оказавшихся за бортом, на воду были спущены скоростные лодки.

В ходе учения были отработаны совместные действия экипажей отряда по подъему «терпящих бедствие» с поверхности моря, доставке их на корабли и оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд кораблей Северного флота продолжил выполнение поставленных задач в соответствии с планом похода.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm