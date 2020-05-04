Экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин на рейде

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» завершило межфлотский переход из Кронштадта в Кольский залив и встало на стоянку на рейде главной базы Северного флота – Североморска. В течение нескольких дней экипаж судна пройдёт карантин и медосмотр перед сходом на берег. Такие меры связаны со сложным эпидемическим режимом по коронавирусной инфекции, действующим в Мурманской области и других регионах, где дислоцированы силы и войска Северного флота.

Для предотвращения распространения вируса среди военнослужащих и в первую очередь - среди экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения, все моряки перед выходом в длительные плавания и дальние походы проходят карантин и барьерные медосмотры, чтобы убедиться в отсутствии инфицированных на борту.

После прохождения карантинных мероприятий гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» займёт место у причала в посёлке Мишуково, где базируются суда Арктической гидрографической экспедиции. Теперь в её составе будут действовать четыре гидрографических судна водоизмещением свыше 3000 тонн, способных выполнять океанографические исследования в дальней морской зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.