Экипаж гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» провёл исследования в Кольском заливе

Экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» завершил недельный карантин на рейде главной базы Северного флота - Североморска. Заболевших среди личного состава не выявлено. Сегодня после отработки плановых мероприятий в морских полигонах флота судно придёт в основной пункт базирования – посёлок Мишуково на западном берегу Кольского залива.

Во время стоянки на карантине гидрографы провели серию исследований и научных экспериментов в Кольском заливе. Впервые за много лет была выполнена многосерийная океанографическая станция, в ходе которой были получены данные об изменениях свойств воды на различных глубинах.

Во время перехода гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» по Балтийскому, Северному, Норвежскому и Баренцеву морю в полном объёме были опробованы установленные морские средства навигации и океанографии. Кроме этого гидрографы выполнили попутные исследования, такие как: съёмка рельефа дна способом маршрутного промера (около 2 тысяч километров) и разовая дрейфовая океанографическая станция (было выполнено пять мероприятий). Также были проведены исследования спутниковых и радионавигационных систем и инструментальная оценка рельефа дна.

Как сообщает пресс-служба СФ, гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» прибыло на Северный флот из Кронштадта после ремонта и модернизации. С помощью нового оборудования оно способно проводить полный спектр океанографических исследований в Арктике и заниматься поиском затонувших объектов на дне моря, при съемке его рельефа.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» было построено на судоверфи в городе Гданьске в 1990 году. С 1991 года действует в составе гидрографической службы Северного флота. Имеет полное водоизмещение 3450 тонн при длине в 85,6 метра . Скорость полного хода составляет 15 узлов. Дальность плавания на экономичном ходу (12 уз.) – 11000 миль . Автономность судна по запасам топлива и продовольствия составляет 45 суток.