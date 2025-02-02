Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 1 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражено две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Замостье, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Мартыновка, Махновка, Меловой, Никольский, Олешня, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар выполнялся по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil