За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина.

Министерство обороны Российской Федерации 11 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 73645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортёр, 2264 боевые бронированные машины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и семь «MLRS» производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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