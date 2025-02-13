Экипаж Ка-52м армейской авиации уничтожил огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк «Leopard» производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США...

Министерство обороны Российской Федерации 12 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Меловой, Никольский, Николаевка, Черкасское Поречное, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Вертолёт Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанёс ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк «Leopard» производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и пять артиллерийских орудий, четыре миномёта, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», станция РЭБ, мостоукладчик «Biber» немецкого производства, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil