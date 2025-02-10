За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, Заолешенка, Ивашковский, Колмаков, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Южный. Отражены три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Олешня, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирлоги, Писаревка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м, в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.

За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil