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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 09:30

Экипаж Ка-52м нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, семь миномётов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Министерство обороны Российской Федерации 12 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово. Отражены пять контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловый, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному  составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, семь миномётов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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