Экипаж Ка-52м нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 23 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный. Отражены четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Владимировка, Журавка, Искрисковщина, Марьевка, Нижняя Сыроватка, Новая Сечь, Новенькое, Новониколаевка, Турья и Яблоновка в Сумской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м, в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil