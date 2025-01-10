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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.25 09:30

Экипаж Ка-52м нанёс удар по личного составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Веселовка, Гончаровка, Гуево, Кругленькое, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Мирный, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личного составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт, технику и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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