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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.25 09:30

Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 18 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населёённых пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Никольский, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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