Экипаж корабельного вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил полёты на воздушную разведку в Атлантическом океане

В ходе дневной лётной смены была проведена разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата. В ходе полётов были выявлены корабли и суда иностранных государств, определена их принадлежность, элементы движения, курс и скорость. Данная информация была передана на борт фрегата.

Полёты проходили на удалении от отряда кораблей Северного флота до 200 километров и на высотах до 1000 метров.

Также в ходе лётной смены экипаж выполнил взлёты и посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу, с целью поддержания уровня натренированности лётного состава.

Экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолета и корабля.

Полётам предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава и специалистов к обеспечению задач полётов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», в настоящее время выполняет задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана. Отряд кораблей вышел в очередной дальний поход 17 мая.

Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. В состав отряда кораблей Северного флота также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Данный корабль, вооружённый высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515325@egNews