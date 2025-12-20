Экипаж корабля «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил успешно провёл учение по поражению подводной лодки условного противника торпедным оружием
На одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил провёл учение по поражению подводной лодки условного противника торпедным оружием.
Экипаж корабля получил разведывательные данные о возможном присутствии в данном районе моря подводной лодки условного противника. В соответствии с условиями учения противолодочный корабль выполнил манёвр «противолодочный зигзаг» для уклонения от возможной торпедной атаки.
Обнаружив подводную лодку, экипаж «Снежногорска» выполнил торпедную стрельбу по имитированной подводной цели.
Как сообщает пресс-служба СФ, активное противодействие морякам-противолодочникам оказывал экипаж дизель-электрической подводной лодки Северного флота.
Результаты стрельбы будут проанализированы и оценены после возвращения кораблей в пункты базирования.
Фото предоставлено пресс-службой Северного флота.