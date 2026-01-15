Экипаж корабля «Юнга» Северного флота приступил к боевой подготовке в Баренцевом море

Малый противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга» 14 января вышел в Баренцево море, где приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

На морских полигонах экипаж корабля выполнит артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным мишеням. Помимо этого, запланированы тренировки по борьбе с робототехническими комплексами условного противника и противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде.

Как сообщает пресс-службе Северного флота, подготовка экипажа малого противолодочного корабля пройдёт с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

У малых противолодочных кораблей проекта «Альбатрос» на вооружении находятся артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

Фото пресс-службы Северного флота.