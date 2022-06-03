Экипаж крейсера «Пётр Великий» начал летний период обучения с противодиверсионной борьбы

Первым учебным занятием экипажа флагманского корабля Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в новом периоде обучения стало учение по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в базе.

Для проведения учения на верхней палубе крейсера были организованы посты наблюдения и контроля за акваторией с вооруженными крупнокалиберными пулеметами, вахтенными из числа комендантской службы корабля.

Также для борьбы с подводными диверсантами были развернуты водолазный пост, гидроакустическая станция, на вертолетной площадке установлен многоствольный реактивный гранатомёт, предназначенный для дистанционного поражения боевых пловцов противника. На воду спущен катер с дежурным экипажем.

Как сообщает пресс-служба СФ, военные моряки отработали отражение нападения на корабль быстроходной лодки-брандера (снаряженной взрывчаткой), остановив ее огнем из пулеметов, а затем перехватив дежурным катером.

В рамках противоподводно-диверсионной обороны крейсера «Петр Великий» было проведено профилактическое гранатометание.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424041@egNews