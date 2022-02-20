Экипаж крейсера «Пётр Великий» отработал поиск подводных лодок в Баренцевом море

Экипаж флагманского корабля Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» отработал учение по поиску подводных лодок условного противника в ходе планового выхода в Баренцево море.

В учении были задействованы боевые расчёты боевого информационного центра, группы гидроакустиков, штурманы и личный состав минно-торпедной боевой части, условно выполнивший стрельбу противолодочным комплексом «Водопад» по заданным координатам. Учение прошло в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж крейсера будет выполнять учебно-боевые задачи в море в течение нескольких дней. Во время якорной стоянки на незащищённом рейде моряки проведут учение по противоподводно-диверсионной обороне с выставлением внешней вахты ППДО и практическим гранатометанием.

После выполнения всех поставленных задач ТАРКР «Пётр Великий» возвратится в главную базу Северного флота – город Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12409781@egNews