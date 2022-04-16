Экипаж крейсера «Пётр Великий» отработал поражение береговых целей
Экипаж флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» отработал артиллерийские стрельбы по береговой цели в рамках совершенствования элементов второй задачи курса боевой подготовки надводного корабля.
Стрельбы прошли в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Боевые расчёты артиллерийской установки АК-130 крейсера поразили мишени на побережье полуострова Рыбачий.
В течение нескольких дней корабль отработает ряд учебно-боевых задач в Баренцевом море и вернётся в главную базу Северного флота – город Североморск.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, 18 апреля тяжёлому атомному ракетному крейсеру «Пётр Великий» исполнится 24 года. Он стал первым в современной истории ВМФ России боевым кораблём, награждённым орденом Нахимова.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12417632@egNews