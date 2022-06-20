Экипаж крейсера «Пётр Великий» приступил к подготовке корабля к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Военно-морского флота России

День ВМФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В нынешнем году это – 31 число. Моряки готовят к покраске палубу и корпус крейсера, отрабатывают выполнение военно-морских ритуалов.

Основные празднования Дня ВМФ на Северном флоте пройдут под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева в городе Североморске. На Приморской площади состоится военный парад войск гарнизона, а на рейде Кольского залива – военно-морской парад. После него начнётся военно-спортивный праздник, в ходе которого разнородные силы соединений и объединений флота продемонстрируют действия по своему основному предназначению.

Как сообщает пресс-служба СФ, в военно-морском параде примут участие экипажи боевых кораблей соединений подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и службы вспомогательного флота. В военно-спортивном празднике будут также задействованы суда гидрографической службы и аварийно-спасательных отрядов, подразделения специального назначения, береговых войск и морской инженерной службы Северного флота.

Отдельные эпизоды праздника пройдут с участием авиации армии ВВС и ПВО флота. В День ВМФ в Североморске состоится праздничный концерт и народные гуляния.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425506@egNews