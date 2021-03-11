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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 08:45

Экипаж ледокола «Илья Муромец» приступил к решению задач комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Баренцевом море

Ледокол «Илья Муромец», вышедший в Баренцево море несколько дней назад для решения ряда задач ледокольного и гидрографического обеспечения сил Северного флота, приступил к выполнению исследований по плану комплексной экспедиции СФ и Русского географического общества (РГО), проходящей в рамках патриотической акции «Помни войну».

В настоящее время ледокол действует в центральной части Баренцева моря вблизи границ ледовой кромки. Исследовательская группа производит съемку рельефа дна, попутно обследуя район с целью поиска погибших в годы Второй мировой войны кораблей и судов союзников, прежде всего из состава печально известного конвоя PQ-17.

В ходе поиска в одном из ранее отмеченных историками районов уже обнаружен некий подводный объект большого размера, который требует более детального обследования и изучения для последующей классификации.

Планируется, что дообследование данного объекта осуществит многофункциональное судно тылового обеспечения СФ «Эльбрус», которое в ближайшее время приступит к решению задач комплексной экспедиции, а также другие суда, которые будут действовать по плану экспедиции.

Экспедиция состоит из нескольких этапов и продлится до сентября 2021 года. В ней примут участие подводные поисковики РГО, будут задействованы гидрографические суда и катера СФ, ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с 2018 по 2020 год СФ совместно с РГО провел несколько экспедиций в Арктике, Баренцевом и Белом морях. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены национальной премии «Хрустальный компас».

 

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