Экипаж малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» совершенствует морскую выучку в Белом море

Малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота «Нарьян-Мар» вышел в Белое море для выполнения упражнений в рамках сдачи курсовой задачи К-2. В море экипаж будет отрабатывать действия одиночного корабля по предназначению.

Вчера моряки провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника, отработали тактику маневрирования при отражении атак с воздуха. Также экипаж совершенствовал навыки по действиям постов вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами условного противника.

Моряки провели ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в дальнейшем экипаж отработает ряд задач по своему основному предназначению – поиску подводных лодок и применению противолодочного вооружения.

Подготовка экипажа малого противолодочного корабля проходит с учётом особенностей современной вооружённой борьбы на море.

Фото: https://mil.ru/news/005944b6-55ff-41c8-a299-3f339c1b7d20