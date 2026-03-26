Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» Северного флота выполнил торпедную стрельбу в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга» выполнил торпедную стрельбу в акватории Баренцева моря в ходе плановых мероприятий боевой подготовки.

При выполнении противолодочной задачи проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчета. Были отработаны нормативы по приготовлению и применению противолодочного оружия по цели. Расчёты главного командного пункта и боевых постов осуществили обнаружение, классификацию и поддержание контакта с подводной лодкой условного противника.

Личный состав минно-торпедной боевой части получил целеуказание от гидроакустического комплекса радиотехнической боевой части. Учитывая пеленг и дистанцию до цели, экипаж корабля лёг на учебно-боевой курс, после чего выполнил стрельбу торпедой без боевой части по цели, имитирующей подводную лодку противника.

Ранее экипаж корабля выполнил глубинное бомбометание.

В качестве подводного противника для малого противолодочного корабля выступила одна из подводных лодок Северного флота.

Район торпедной стрельбы был закрыт для судоходства, соблюдены все меры безопасности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Фото: https://mil.ru/news/6f472637-7edf-4d45-a125-2437d3568345