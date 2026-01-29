Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» выполнил зенитно-ракетные стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил зенитно-ракетные стрельбы в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В ходе выхода в море были отработаны учебно-боевые упражнения зенитно-ракетным комплексом «Оса-МА» и артиллерийскими установками АК-176 и АК-630 по воздушным целям.

Также расчёты артиллерийских батарей корабля АК-176 и АК-630 выполнили упражнения учебно-боевых стрельб по плавающей мине и мишени, имитирующей безэкипажный катер.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства и полетов авиации районе Баренцева моря.

Малый противолодочный корабль «Юнга» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Фото: https://mil.ru/news/84b7b145-3a24-4877-9d34-e2bd7170bdf6