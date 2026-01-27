Экипаж малого ракетного корабля Северного флота «Рассвет» выполнил комплекс артиллерийских стрельб

Экипаж малого ракетного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Рассвет» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Учебно-боевые упражнения выполнялись в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевые расчёты корабля отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения противника, выполнив стрельбы из артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630. Моряки отразили налёт авиации условного противника и уничтожили малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Также экипаж корабля провёл ряд стрельб по морским целям, имитирующим корабль и безэкипажный катер условного противника.

Подготовка экипажа малого противолодочного корабля проводилась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Фото: https://mil.ru/news/f8d9fc85-80ae-4256-b03a-46b29af12781