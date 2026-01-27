Новый год принёс рекорды «БигВуду» и аэропорту Хибины«Яндекс Такси» возмещает северянам стоимость поездки из зоны аварийных отключений по 28 января включительно
Экипаж малого ракетного корабля Северного флота «Рассвет» выполнил комплекс артиллерийских стрельб

Экипаж малого ракетного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Рассвет» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Учебно-боевые упражнения выполнялись в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевые расчёты корабля отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения противника, выполнив стрельбы из артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630. Моряки отразили налёт авиации условного противника и уничтожили малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Также экипаж корабля провёл ряд стрельб по морским целям, имитирующим корабль и безэкипажный катер условного противника.

Подготовка экипажа малого противолодочного корабля проводилась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/f8d9fc85-80ae-4256-b03a-46b29af12781

