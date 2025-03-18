За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 17 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil