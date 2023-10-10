Экипаж МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработал элементы воздушного боя в стратосфере

Экипаж истребителя МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработал элементы воздушного боя в стратосфере.

По замыслу тренировки, самолет противника приближался к Государственной границе Российской Федерации. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота.

В ходе тренировки лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 11 тысяч метров, где выполнили перехват и условное уничтожение воздушной цели.

После тренировки истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481672@egNews