Экипаж морского тральщика Северного флота «Владимир Гуманенко» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Экипаж морского тральщика «Владимир Гуманенко» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил учебно-боевые задачи в полигонах боевой подготовки Баренцева моря. Боевые расчёты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному противнику, а также выполнили комплекс артиллерийских стрельб по береговым мишенным позициям.

Экипажем морского тральщика «Владимир Гуманенко» также выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами через минное заграждение.

Особенностью данного учения стало то, что экипаж тральщика отрабатывал задачи по противоминному обеспечению в районе, где малый противолодочный корабль «Брест» выполнил практические минные постановки.

На заключительном этапе учения экипажу тральщика предстоит выполнить стрельбы малокалиберной артиллерией по уничтожению макета плавающей мины.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время тральщик продолжит действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажа и отработки отдельных элементов второй курсовой задачи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472608@egNews