За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 18 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м нанёс удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil