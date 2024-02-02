Экипаж новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» завершает подготовку в учебном центре ВМФ

Экипаж патрульного корабля «Иван Папанин», проходящего швартовные испытания на Адмиралтейских верфях, завершает комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Планируется, что в марте текущего года экипаж заселится на корабль и будет готовиться к последующим этапам его испытаний.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, подготовка экипажа ведётся по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях.

В подготовке задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатываются различные задачи в составе корабельных боевых расчётов.

«Подготовка личного состава для строящихся кораблей ледового класса должна соответствовать всем специфическим требованиям, предъявляемым к действиям этих кораблей в составе группировок, отрядов кораблей и одиночно во время выполнения задач в Арктике», — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе.

По словам главкома ВМФ, в текущем году Адмиралтейские верфи передадут патрульный корабль «Иван Папанин» в состав Военно-морского флота России, и он будет нести службу на Северном флоте.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12498595@egNews